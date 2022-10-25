Москва, , 11:43 — REGNUM Зафиксированное в РФ снижение долговой нагрузки жителей можно объяснить усилением требований к заемщикам, в особенности по необеспеченным потребительским кредитам, из-за повышения кредитных ставок и изменения банковских нормативов Банком России, а также снижения риск-аппетита коммерческих банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Флаги России и Китая F-jurist.ru

«С другой стороны, весной 2022 года наблюдалось встречное снижение потребительской активности из-за перехода на сберегательную модель поведения и изменения потребительского рынка, появления новых марок и товаров, к которым потребителям еще надо присмотреться, понять их качество и надежность, — сказал Цыганов. — Для иллюстрации достаточно посмотреть на вынужденную переориентацию авторынка на производителей из Китая и Юго-Восточной Азии. В совокупности это привело к снижению темпов выдачи кредитов в первые девять месяцев 2022 года».

В дальнейшем, как полагает Цыганов, тенденция должна развернуться — потребность в кредитовании для текущего и тем более растущего потребления сохраняется.

«Жители России неизбежно вернутся к своим объективным потребностям после стабилизации экономики и снижения уровня тревожности», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наблюдаемое в России снижение долговой нагрузки население будет продолжаться в 2022 году и в 2023 году в силу стагнации доходов населения.

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