Тамбов, , 11:43 — REGNUM Бюджет Тамбовской области увеличивается. Доходы региональной казны возрастают на 2,8 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На заседании Тамбовской областной Думы поддержали поправки в региональный бюджет, согласно которым поступления в бюджет увеличиваются на 2,8 млрд рублей.

Власти отмечают, что доходы изменяются за счёт роста налоговых и неналоговых поступлений — в основном это налог на прибыль и налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, доходы от продажи находящихся в собственности Тамбовщины земельных участков, акцизы на пиво, налог на профессиональный доход.

Кроме этого, доходы увеличатся за счёт безвозмездных поступлений по распоряжению правительства России на сумму 982 млн рублей.

Таким образом, в новой редакции доходы бюджета Тамбовской области в 2022 году достигнут 63,6 млрд рублей, расходы составят 67 млрд рублей.

Дополнительные средства предусмотрены на увеличение резервного фонда областного правительства и реализацию региональных проектов, обеспечение софинансирования.