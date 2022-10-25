Новый министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил свой первый зарубежный визит, конечно же, в Турцию. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу объяснил это тем, что «сложилась традиция, когда вновь назначенные высокопоставленные чиновники двух стран начинают во работу именно с визитов друг к другу». Напомним, что Байрамов сменил на посту главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, отставка которого в момент разгара «товузского кризиса» — боестолкновений на границе между Азербайджаном и Арменией — остается загадочной и многозначительной. Отметим еще один момент: Байрамов прибыл в Анкару вместе с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Азербайджанские эксперты намекают, что решение о совмещении двух визитов было принято в Баку в самый последний момент. Видимо, не случайно. Правда, по протоколу эти визиты были разведены: визит Байрамова назван официальным.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Турция

По канонам дипломатического жанра первое посещение Турции министром иностранных дел должно были носить ознакомительный презентационный характер. Однако Чавушоглу на совместной пресс-конференции заявил, что нынешний диалог Анкара — Баку проходит под лозунгом «одна нация — два государства», что предопределило тематику и политическую тональность состоявшихся переговоров. Тематика определилась на совместной пресс-конференции. На первое место вывели ситуацию, которая складывается в регионе после приграничных столкновений между Азербайджаном и Арменией. Министры заявили, что именно «Армения совершила акт агрессии», а «Турция всегда поддерживала и будет дальше поддерживать Азербайджан». Такая позиция легко воспринимается на уровне обывателей двух стран, но никак не на уровне экспертов, хотя и они тоже толком не могут объяснить, почему конфликт вспыхнул непосредственно между двумя республиками вдалеке от Карабаха и был ли он случайным.

Mod.gov.az Военные учения армии Азербайджана

По всем признакам, события развивались по сценарию спецоперации, о чём свидетельствует почти мгновенная реакция на них Турции. Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что в случае, если бы боестолкновения не были быстро прекращены, нельзя исключать, что под предлогом защиты трубопроводов и других коммуникаций (железная дорога Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровод в Грузию и Турцию), связывающих Азербайджан с Турцией и далее с Европой, Анкара поставила бы вопрос о вводе своего военного контингента. Так ли на самом деле, утверждать сложно, но в таких суждениях хотя бы присутствует логика, основная на нескрываемом стремлении Турции по-настоящему закрепиться в военном отношении в Закавказье и выйти на этом направлении уже на диалог с Россией, что является «новым качеством» в ее закавказской политике. В свою очередь турецкое издание Daily Sabah считает, что «нынешнюю ситуацию следует рассматривать в контексте событий в Ливии и в Восточном Средиземноморье».

Но тут мы сразу получаем интригу. На совместной пресс-конференции Чавушоглу вновь обрушился с критикой в адрес Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, «не прилагают искренних усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Однако именно наличие этого конфликта позволяет Турции наращивать свое военное и политическое присутствие в Азербайджане. Более того, Чавушоглу сообщил, что «в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение». Речь идет о строительстве железной дороги Карс — Нахичевань и газопровода Турция — Нахичевань. Сейчас рассматриваются возможности для присоединения Нахичевани к сети железных дорог через Карс. Азербайджанские и турецкие официальные лица заявили, что надеются наладить сотрудничество с Ираном с целью прокладки ответвления БТК, которое пройдет через Нахичевань в Иран и Пакистан через построенную еще в советские времена и недавно восстановленную железнодорожную ветку между Нахичеванью и иранским городом Масхад.

Trend.az Газопровод

Проект, предусматривающий поставки природного газа из Турции в Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, по оценке Чавушоглу, «имеет большое стратегическое значение», в настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Одним словам, Анкара всё активнее втягивает в свои «объятия» Баку. Одна нация — два государства, общая судьба, геополитика… И встающие огромные риски и историческая ответственность. Но пока признаем, что военно-политический союз Азербайджана и Турции становится значительным фактором в системе международных отношений в Закавказье и создает предпосылки для новых решений в этом регионе для других внешних игроков.