Мадрид, , 11:42 — REGNUM Системы Гражданской обороны проведут тесты в течение нескольких дней, чтобы проверить работу отправки оповещений населению в районах, «пострадавших» от «чрезвычайных ситуаций» или «надвигающихся катастроф». Об этом пишет агентство EFE.

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Тесты будут состоять из звукового сигнала, который прозвучит в некоторых мобильных телефонах, объявляя, что это имитация тестового сообщения системы оповещения гражданской обороны. Подчёркивается, что это тест для обеспечения ее надлежащего функционирования.

Испытания начнутся 25 октября в Кантабрии, Андалусии и Астурии; 27 октября — в Эстремадуре, Валенсии и Галисии; 2 ноября — в Мурсии, на Балеарских островах, в Мадриде, Арагоне, Наварре и Каталонии; 10 ноября — в Стране Басков, Кастилии и Леоне, на Канарских островах и в Сеуте, а 16 ноября — в Кастилии-Ла-Манче, Ла-Риохе и Мелилье.

Технология ES-Alert, интегрированная в Национальную сеть оповещения, позволяет органам гражданской обороны отправлять стандартные и немедленные сообщения об опасности на мобильные телефоны, расположенные в районе, пострадавшем от чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

Пользователи смартфонов, подключенные к вышкам мобильной связи, расположенным на этих территориях, получат на свои устройства уведомление о тревоге.

Сообщение будет отображаться аналогично текстовому сообщению, включая слово «TEST», которое займет весь экран и будет сопровождаться звуковым сигналом и вибрацией в течение нескольких секунд.

В реальных случаях сообщение будет включать информацию о риске, вызвавшем оповещение, его наблюдаемых или прогнозируемых последствиях и, при необходимости, о действиях, которые должны предпринять лица, получившие оповещение.

Учитывая характеристики этих чрезвычайных ситуаций, для которых будут выпущены оповещения, звуковой сигнал и вибрация будут подаваться, даже если телефон отключен, заблокирован или находится в режиме «Не беспокоить». Кроме того, сообщение будет оставаться на экране до тех пор, пока в подтверждение предупреждения не будет нажата кнопка «Принять».