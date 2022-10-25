Степанакерт, , 11:41 — REGNUM Фотографии, подтверждающие вандализм военнослужащих вооружённых сил (ВС) Азербайджана на армянских памятниках, находящихся на подконтрольной Баку территории, опубликовал 24 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обнародовал видеоролик , в который включены снимки со спутников, как объекты культурного населения, расположенные на территории Карабаха, отошедшей Азербайджану, выглядели до, и как выглядят после актов вандализма. Часть из них оказались уничтожены почти полностью. Также там показаны фотографии, где вандалы в форме ВС Азербайджана уничтожают памятники, в том числе надгробные плиты.

«Ущерб культурным ценностям, принадлежащим любому народу, означает ущерб культурному наследию всего человечества, так как каждый народ вносит свой вклад в культуру мира», — напомнил Степанян положение из «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» от 14 мая 1954 года.

Стоит отметить, официальный Баку отрицает, что армяне издавна проживали в Нагорном Карабахе. Древние армянские христианские церкви, которые находятся на этой территории, называют албанскими, а фрески в храмах — новоделом.