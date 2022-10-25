Сакский район, Крым, , 11:41 — REGNUM Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами одного из муниципальных учреждений Сакского района при предоставлении некачественного жилья сироте возбуждено следственными органами, сообщили 25 октября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, в 2021 году должностные лица одного из муниципальных учреждений Сакского района предоставили по договору социального найма жильё мужчине из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Жильё оказалось непригодно для проживания, и мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи установили, что фасад дома имеет признаки разрушения, кровля находится в неудовлетворительном состоянии, инженерные сети отсутствуют полностью.

«Таким образом, в результате злоупотребления полномочиями должностными лицами муниципального учреждения мужчине было предоставлено непригодное жилье, чем существенно нарушены его права и законные интересы», — уточнили в СК.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.