Пекин, , 11:41 — REGNUM В докладе ХХ съезду Коммунистической партии Китая (КПК) отмечается, что коррупция является раковым заболеванием партии, поэтому важно не допустить, чтобы чиновники действовали как лоббисты частных интересов и властных групп, заявил директор отдела пропаганды Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Ван Цзяньсинь, передает 25 октября газета Global Times.

Юань

Борьба с коррупцией является наиболее тщательной «самореформой» партии, и в докладе отмечается, что до тех пор, пока почва для коррупции все еще существует, борьба с коррупцией не может быть приостановлена ни в какой момент, сказал Ван.

«Мы должны больше сосредоточиться на усилиях по обеспечению того, чтобы чиновники не осмеливались, не могли и не имели желания совершать коррупционные действия», — отметил Ван, добавив, что необходимо совершенствовать механизмы для сдерживания распространения коррупции и постоянно добиваться большего числа институциональных результатов и повышения эффективности управления.

В докладе говорится, что партия играет ключевую роль в превращении Китая в современную социалистическую страну во всех отношениях и в продвижении омоложения китайской нации на всех фронтах.

В докладе подчеркивается, что руководство партии является всеобъемлющим, систематическим и целостным и должно осуществляться во всех областях, аспектах и процессах дела партии и страны. По словам Вана, за последнее десятилетие было расследовано 761 000 случаев коррупции и ненадлежащего поведения на рабочем месте, и 683 000 человек были наказаны.

За последнее десятилетие усилия по борьбе с коррупцией достигли большого прогресса и замечательных достижений, однако нужно четко понимать, что ситуация с коррупцией «по-прежнему мрачная и сложная», сказал Ван, отметив, что «борьба с коррупцией — это борьба не на жизнь, а на смерть», в рамках которой Компартия может только «продвигаться вперед, никогда не отступая, и только побеждать, никогда не проигрывая».

Дисциплинарные и надзорные органы по всей стране возбудили 4,648 млн дел и наказали 4,573 мое человек, сказал Ван во время пресс-конференции.