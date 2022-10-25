Москва, , 11:41 — REGNUM В 2023 году высока вероятность достижения нового рекорда во взаимной торговле РФ и КНР, но темпы роста будут более сдержанными относительно 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Флаги России и Китая F-jurist.ru

«После значительного спада товарооборота между Россией и Китаем в 2015 году с 95,3 до 68 млрд долларов показатели взаимной торговли демонстрируют неуклонную тенденцию к росту, — сказала она. — Основными драйверами роста стали поставки российских энергоресурсов и китайской продукции товарной группы машин и оборудования. Так, экспорт сырой нефти и угля из РФ в КНР в количественном выражении в 2015–2021 гг. увеличился в 1,9 и 3,4 раза соответственно (в совокупности более 30 млрд долларов). В условиях замедления роста китайской экономики не ожидается существенного повышения спроса на энергоресурсы со стороны Китая».

Как подчеркнула Прикладова, с учётом мировой конъюнктуры не ожидается увеличения российского экспорта более чем на 10% по итогам 2023 года.

«В 2015–2021 гг. почти вдвое вырос стоимостной импорт машин и оборудования из КНР в РФ, прежде всего компьютеров, строительной техники, смартфонов и средств связи, легковых автомобилей. С учётом ожидаемой стабилизации спроса на компьютеры на уровне 2019 года, а также ограниченной покупательской способности населения РФ вероятнее всего снижение импорта электроники из Китая, — сказала экономист. — Но что касается строительной техники и автомобилей, то по этим позициям на фоне ограниченного присутствия западных компаний на российском рынке ожидается дальнейший рост. А в целом по итогу 2023 года высока вероятность нового рекорда во взаимной торговле РФ и КНР, но темпы роста будут более сдержанными относительно текущего года — вероятно, на уровне 10–15%».

Напомним, что ранее ИА REGNUM, сообщало о том, что у российских производителей есть шансы завоевать рынок потребительских товаров КНР.

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