Уфа, , 11:41 — REGNUM Молочную продукцию смогут получать бесплатно в Башкирии семьи участников спецоперации на территории б. УССР. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Молочная продукция Pxhere.com

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Сообщается, что правительство Башкирии внесло изменения в соответствующее постановление, в соответствии с которыми к льготным категориям, имеющим право на бесплатные продукты питания, были добавлены и члены семей участников СВО.

«Получать бесплатные сухие смеси, каши и молочную продукцию могут беременные женщины, кормящие матери и дети до трёх лет», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Напомним, бесплатную молочную продукцию и сухие смеси могут также получать члены семей, которые относятся к категории малоимущих, дети до трех лет, находящиеся под опекой.

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