Москва, , 11:39 — REGNUM Биография господина Риши Сунака слишком неприметная до женитьбы на дочери мультимиллионера и работы в лондонском Сити. Его стремительная политическая карьера развивалась последние два-три года, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Риши Сунак gov.uk

«Однако о серьезном вкладе Сунака в экономику Великобритании говорить не приходится, скорее всего, речь может идти о хорошей проделанной работе на фоне нивелирования геоэкономического ущерба для Великобритании на фоне ее выходы из ЕС.

Риши Сунак проявил себя как суперпрофессионал, занимая должность главы министерства финансов и ранее заявлял о готовности проявлять жесткую позицию в адрес России. Отношения официального Лондона с Москвой до начала 2023 года вряд ли потеплеют.

При этом ключевой задачей нового премьера станет гармонизация внутренней социальной и экономической политики, здесь накопились серьезные проблемы и противоречия.

Насколько Сунак станет удобным политиком для британской бизнес-элиты — очень большой вопрос. Похоже, что деградация политической элиты Великобритании пока продолжается.

Рынки относительно сдержанно реагируют на нового премьер-министра Великобритании, вряд ли стоит ждать потепления. За полгода британский фунт просел к доллару с 1,26 до 1,13 фунта за один доллар.

Самая худшая ситуация в экономике Западной Европе сегодня наблюдается как раз в Великобритании. Королевству помогут только эффективные реформы.

Вполне вероятно, что такой профессионал, как господин Сунак, сможет в скором времени дать надежду британской экономике на выздоровление», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, новым премьер-министром Британии назначен бывший министр финансов Риши Сунак.

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