Анадырь, 25 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В рамках председательства России в Арктическом совете в Анадыре прошла V Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя». Результаты работы участников мероприятия решено оформить в виде резолюции, после чего документ будет направлен в Минприроды РФ и Росприроднадзор. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Д. Банин. rus-arc.ru Белый медведь у воды

В резолюцию по итогам работы «Вселенной белого медведя» войдут все данные об итогах конференции, а также практические предложения от участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным итогом работы международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя» стала инициатива по стандартизации и унификации средств по защите человека от белого медведя. Участники мероприятия пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств.

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Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» проводится на территории Чукотки с 2017 года. Целью мероприятия является охрана и изучения белого медведя, который входит в Красную книгу России.

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