Москва, , 11:36 — REGNUM Видеозапись боевой работы военных самолётов Су-34 в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 25 октября Минобороны России.

Су-34 Пресс-служба ЗВО

На выложенных в интернет кадрах запечатлена подготовка Су-34 к боевому вылету, взлёт и возвращение на аэродром базирования.

При этом российский пилот рассказал, что у каждой системы противовоздушной обороны (ПВО) есть свою частоту излучения, позволяющую определить характер этой ПВО, и потому для разных ПВО используется разные классы оружия.

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