Рогозин в зоне спецоперации взял позывной «Космос»
Москва, 25 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Экс-глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в зоне специальной военной операции взял позывной «Космос». Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин
«Космос» — это мой позывной для радиообмена», — приводит агентство слова Рогозина.
Ранее бывший гендиректор государственной корпорации опубликовал в личном телеграм-канале несколько фотографий в военной экипировке с нашивкой со словом «Космос».
«С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным», — подписал Рогозин снимки.