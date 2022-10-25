Москва, 25 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Экс-глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в зоне специальной военной операции взял позывной «Космос». Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Космос» — это мой позывной для радиообмена», — приводит агентство слова Рогозина.

Ранее бывший гендиректор государственной корпорации опубликовал в личном телеграм-канале несколько фотографий в военной экипировке с нашивкой со словом «Космос».

«С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным», — подписал Рогозин снимки.