Вашингтон, 25 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Лишь 29% зарегистрированных избирателей-республиканцев в США считают, что Вашингтон должен и впредь помогать киевскому режиму в конфликте с Россией, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

DonkeyHotey Республиканцы и демократы

Такие результаты показал опрос, проведенный Morning Consult и опубликованный 24 октября. Он также показал, что за поддержку киевского режима выступают 56% зарегистрированных демократов и 38% сторонников независимых кандидатов.

В целом, согласно опросу, считают, что США обязаны помочь Киеву, 42% респондентов.

На вопрос о переселении жителей территории бывшей УССР в США 63% респондентов ответили, что поддерживают такой шаг, в том числе 78% зарегистрированных респондентов-демократов, 61% независимых и 49% республиканцев.

Ранее президент США Джо Байден указывал на то, что он обеспокоен возможным отказом республиканцев от поддержки киевского режима в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.

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