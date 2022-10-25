Багдад, 25 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Подразделения армии и служб безопасности Ирака готовятся к масштабным акциям протеста в столице страны. Об этом 25 октября сообщает Al-Sumariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, силовики перекрывают улицы и мосты, ведущие в так называемую «Зелёную зону» — безопасный район Багдада, где расположены правительственные резиденции.

Отмечается, что военные перекрывают бетонными блоками мосты Аль-Джамхурия и Синак, а также — площадь Тахрир и подходы к ней.

Меры предпринимаются на фоне сообщений о готовящихся массовых демонстрациях. Оппозиция Ирака призывает своих сторонников выйти с требованиями перевыборов в парламент страны.