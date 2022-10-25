Херсон, 25 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. У боевиков ВСУ нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки [киевских] нацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что Херсон переживает нелёгкие времена, однако скоро этот период закончится, и тогда виновные понесут законное наказание — они будут осуждены по законам военного времени.

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