Москва, 25 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Презентация правительственного законопроекта о северном завозе состоится 27 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

Mil.ru Северный завоз

«Самое главное — чтобы федеральное участие и ответственность за северный завоз не размывалось. Мы склоняемся, чтобы это все было в рамках Минвостокразвития». — сказал также Харитонов по итогам выставки в Госдуме.

Он обратил внимание на то, что 50% северного завоза приходится только на Якутию, 17−18% — на Камчатский край, 8−10% на Чукотку, остальное распределяется между остальными субъектами РФ.

В целом законопроект о северном завозе касается развития инфраструктуры более половины регионов России, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.