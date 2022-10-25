Париж, , 11:31 — REGNUM Парижский гигант по добыче полезных ископаемых Imerys планирует разрабатывать проект по добыче лития, который, как он надеется, поможет удовлетворить спрос и обеспечить поставки для развивающегося рынка электромобилей в Европе, сообщает 25 октября CNBC.

Литий Dnn87

В своем заявлении компания Imerys сообщила, что ее проект под названием Emili будет расположен на участке в центре Франции. Компания планирует производить 34 тыс. тонн гидроксида лития ежегодно с 2028 года.

По словам представителей компании, этого будет достаточно для «оснащения примерно 700 000 электромобилей в год».

Литий используется в мобильных телефонах, компьютерах, планшетах и множестве других гаджетов, без которых невозможно представить себе современную жизнь, а также играет важнейшую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Планы компании Imerys приобретают особую актуальность в то время, когда крупные страны, в первую очередь европейские, поощряют использование электромобилей на своих дорогах.

Поскольку спрос на литий растет, Европейский союз предпринимает усилия для обеспечения поставок и снижения зависимости от других регионов мира.

В сентябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «литий и редкоземельные металлы скоро станут важнее нефти и газа».

«Сегодня Китай контролирует мировую перерабатывающую промышленность, — сказала она. — Почти 90%… редкоземельных металлов и 60% лития перерабатываются в Китае».

Поэтому ЕС, по ее словам, будет определять стратегические проекты и создавать стратегические резервы «там, где поставки находятся под угрозой».

«Проект будет способствовать реализации амбиций Франции и Европейского союза в области энергетического перехода, — заявила компания. — Он также повысит промышленный суверенитет Европы в то время, когда производители автомобилей и аккумуляторов в значительной степени зависят от импорта лития».

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