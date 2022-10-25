Владикавказ, 25 октября 2022, 11:31 — REGNUM В Северной Осетии рассматривается возможность оказания дополнительной поддержки семьям мобилизованных граждан. Поручение об усилении пакета помощи дал глава региона Сергей Меняйло двум ведомствам — минтруда и минфину. По его предложению помощь будет адресной, и предоставят её особо нуждающимся семьям.
Напомним, в настоящее время уже получили причитающиеся им выплаты 830 мобилизованных. Сумма выплаты составляет 30 тыс. рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Мобилизованным из РСО-Алании могут компенсировать затраты на экипировку