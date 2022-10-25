Владикавказ, , 11:31 — REGNUM В Северной Осетии рассматривается возможность оказания дополнительной поддержки семьям мобилизованных граждан. Поручение об усилении пакета помощи дал глава региона Сергей Меняйло двум ведомствам — минтруда и минфину. По его предложению помощь будет адресной, и предоставят её особо нуждающимся семьям.

Деньги Mezenmir

«Министерству труда и социального развития совместно с минфином поручаю предусмотреть возможность очередной выплаты семьям мобилизованных, если такая необходимость возникнет. Посмотрите по социальным паспортам — многодетным семьям, социально незащищенной категории граждан необходимо дискретно оказывать помощь», — заявил Меняйло.

Напомним, в настоящее время уже получили причитающиеся им выплаты 830 мобилизованных. Сумма выплаты составляет 30 тыс. рублей.

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