Берлин, , 11:39 — REGNUM Запад намерен обеспечить оказание помощи киевскому режиму «на десятилетия» вперёд, то есть осуществить новый план Маршалла. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 25 октября в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению территории б. УССР.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Пришло время обсудить, отметил он, каким будет будущее подконтрольных Киеву территорий, и как его нужно финансировать. Организована не просто донорская конференция, речь идёт о более фундаментальном — о создании плана Маршалла XXI века.

«И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации [территории б. УССР] на годы и десятилетия вперёд», — сказал Шольц.

Эта задача поколений, которая должна начаться сейчас, подчеркнул он.

Шольц назвал «правильным геополитическим решением» поддержку Киева со стороны ЕС. Запад будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется, заверил он. Германия продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, в том числе поставками систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, международная конференция по восстановлению территории б. УССР организована Группой семи (G7).

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