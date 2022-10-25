Москва, , 11:30 — REGNUM Столичный арбитраж прекратил производство по крупному финансовому иску, инициированному АО «Авиакомпания «ИрАэро» в феврале 2020 году. Претензии к корпорации «Иркут» на сумму свыше 1,8 млрд рублей были отозваны, но это не лишает истца права на повторное обращение, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«От истца, через канцелярию Арбитражного суда города Москвы, поступил отказ от иска», — уточняется в определении судьи Васильевой.

Прочие детали пока не сообщались.

В споре, который длился третий год, речь шла о взыскании убытков в размере 1 854 109 836 рублей.

Напомним, в конце сентября 2022 года арбитраж также утвердил мировое соглашение по иску корпорации «Иркут» к «ИрАэро» на сумму более 865 млн рублей. По нему авиаперевозчик должен выплатить долг до апреля 2030 года. В деле фигурировал договор аренды воздушных судов.