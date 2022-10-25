Москва, 25 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Столичный арбитраж прекратил производство по крупному финансовому иску, инициированному АО «Авиакомпания «ИрАэро» в феврале 2020 году. Претензии к корпорации «Иркут» на сумму свыше 1,8 млрд рублей были отозваны, но это не лишает истца права на повторное обращение, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«От истца, через канцелярию Арбитражного суда города Москвы, поступил отказ от иска», — уточняется в определении судьи Васильевой.

Прочие детали пока не сообщались.

В споре, который длился третий год, речь шла о взыскании убытков в размере 1 854 109 836 рублей.

Напомним, в конце сентября 2022 года арбитраж также утвердил мировое соглашение по иску корпорации «Иркут» к «ИрАэро» на сумму более 865 млн рублей. По нему авиаперевозчик должен выплатить долг до апреля 2030 года. В деле фигурировал договор аренды воздушных судов.