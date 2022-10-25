Джакарта, 25 октября 2022, 11:27 — REGNUM Командующий силами безопасности президента Индонезии Вахью Хидаят Суджатмико заявил, что женщина, вооруженная огнестрельным оружием, пыталась ворваться в президентский дворец, когда её остановили сотрудники безопасности, сообщает Antara.
Сотрудник сил безопасности увидел женщину, которая вела себя странно. Женщина стояла возле главного поста охраны перед президентским дворцом. Женщина достала оружие, когда к ней подошел сотрудник правоохранительных органов.
Подозрительную женщину обезоружили и передали сотрудникам дорожной полиции, которые дежурили перед дворцом. В полиции выясняют мотивы и цели задержанной.
В полиции Индонезии выяснили, что женщина не является частью организованной террористической группировки и действовала самостоятельно.