Джакарта, 25 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Командующий силами безопасности президента Индонезии Вахью Хидаят Суджатмико заявил, что женщина, вооруженная огнестрельным оружием, пыталась ворваться в президентский дворец, когда её остановили сотрудники безопасности, сообщает Antara.

Xsurf.nl Полиция в Индонезии

Сотрудник сил безопасности увидел женщину, которая вела себя странно. Женщина стояла возле главного поста охраны перед президентским дворцом. Женщина достала оружие, когда к ней подошел сотрудник правоохранительных органов.

Подозрительную женщину обезоружили и передали сотрудникам дорожной полиции, которые дежурили перед дворцом. В полиции выясняют мотивы и цели задержанной.

В полиции Индонезии выяснили, что женщина не является частью организованной террористической группировки и действовала самостоятельно.