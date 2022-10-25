Тамбов, 25 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. На Тамбовщине завершена реконструкция педиатрического и инфекционного корпусов Тамбовской областной детской клинической больницы. В торжественной церемонии открытия корпусов принял участие глава Тамбовской области Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ В Тамбовской области

В педиатрических отделениях детской клинической больницы полным ходом идёт лечебный процесс. Маленькие пациенты и их родители успели оценить по достоинству удобство новых палат, игровых зон и учебного класса, где организованы занятия для школьников.

Медики уверены, что процесс выздоровления в комфортных условиях пойдёт значительно быстрее, чему также будут способствовать установленное здесь новейшее диагностическое и лечебное оборудование. В частности, в распоряжении врачей — аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, аппараты УЗИ экспертного класса. Отмечается, что в современной лаборатории проводят также сложные исследования. Кроме того, информационные технологии позволяют оперативно получать и обмениваться необходимыми медицинскими данными.

Особый повод для гордости — отделение реабилитации. Здесь проводят восстановительное лечение детям с различными патологиями с помощью аппаратов с биологической обратной связью, кинезио- и механотерапии, антигравитационных беговых дорожек. Внедрены методики хирургической ортопедической коррекции контрактур суставов в лечении детей с детским церебральным параличом.

По словам главного врача Тамбовской областной детской клинической больницы Владимира Виницкого, для коллектива учреждения и системы здравоохранения региона открытие новых корпусов стало настоящим праздником:

«Это огромнейший шаг вперёд в развитии детской медицины».

Реконструкция педиатрического корпуса началась в 2020 году. Первоначально затраты оценивались в 1,8 млрд рублей, однако затем смета была скорректирована из-за роста цен на строительные материалы и комплектующие. В итоге стоимость реконструкции превысила 2,2 млрд рублей.

Максим Егоров лично контролировал ход реконструкции и обращался в правительство России с просьбой о выделении недостающих средств для завершения работ. Реконструкция выполнена в соответствии с федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

Шестиэтажный педиатрический корпус рассчитан на 200 коек. Здесь размещены службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приёмное и диагностические отделения, отделения медицинской реабилитации, три педиатрических отделения (в том числе для детей раннего возраста) по профилям кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология, эндокринология.

Тамбовская областная детская клиническая больница является ведущим лечебным учреждением региона. Педиатрический корпус, который является одним из главных, построен в 1980 году. За 40 лет появилось много новых служб, диагностических и клинических подразделений. Без расширения и модернизации площадей стало невозможным дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи за счёт внедрения в лечебный процесс современных медицинских технологий и создания комфортной, доступной среды для пациентов.

Власти отмечают, что реконструкция педиатрических подразделений позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи детям, вывести на современный уровень систему реабилитации, сконцентрировать оказание помощи детям с инфекционными заболеваниями, обеспечить комфортное пребывание пациентов.

«Я рад, что наша областная детская больница стала ещё лучше. Во время реконструкции были сложности из-за удорожания работ и опасений, что из-за санкций не поставят оборудование. Лично контролировал ход работ, неоднократно сюда выезжал. В итоге все преодолели и завершили реконструкцию», — сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.

Он также подчеркнул, что в больницу поставлено всё необходимое оборудование, отметив, что не в каждом регионе лечебные учреждения «имеют такое оснащение»:

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Тамбовская областная детская больница соответствует самому высокому уровню».

Напомним, что в здравоохранении Тамбовской области происходят большие перемены. Становится более доступной высокотехнологичная медицина. Строятся новые лечебные учреждения и ремонтируются действующие больницы.

В частности, в Тамбове строится поликлиника, рассчитанная на приём 500 взрослых и 340 детей за одну смену. Идёт активная работа в сельской местности: строятся ФАПы, работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До 2024 года планируется трудоустроить в тамбовские больницы и поликлиники 400 врачей и 600 медсестёр. Также региональные власти разработали программу по обеспечению медработников жильём, запуск которой планируется в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM , Тамбовская область по итогам восьми месяцев 2022 года возглавила рейтинг регионов по исполнению федерального финансирования национального проекта «Здравоохранение». Отмечалось, объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине составил 3,8 млрд рублей.