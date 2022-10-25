* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 11:27 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что урегулировали «этнический конфликт» из-за земли и домов в уезде Ходжа Бахауддин провинции Тахар. Об этом сообщает Afghanistan International.

Афганистан James Purschwitz

Согласно указу, приписываемому лидеру радикалов Хайбатулле Ахундзада, 150 джерибов (0,2 га) земли будут розданы таджикам и узбекам, отстроившим ранее «разрушенные дома пуштунов» в деревне Мохаджер Кишлак.

Ранее местные источники сообщали, что вооруженные кочевники принуждают людей покинуть свои кишлаки.

В течение прошедшего года кочевники, прибывшие в Тахар из южных районов Афганистана, неоднократно выдвигали претензии на право собственности на дома местных жителей.

Согласно местным источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержали кочевников. Теперь они объявили, что комиссия, назначенная премьер-министром, решила вопрос по согласию всех сторон.

Создаётся впечатление, что земли раздаются в качестве подачки коренным жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявили, что спор о сельскохозяйственных угодьях передан в специальный суд, который начнет свою работу после утверждения лидером движения.

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