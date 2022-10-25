Москва, , 11:27 — REGNUM Росимущество самостоятельно оплатит коммунальные платежи мобилизованным арендаторам, сообщает 25 октября пресс-служба ведомства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

В ведомстве пояснили, что в связи с тем, что мобилизованные арендаторы не будут пользоваться помещениями в период прохождения военной службы или выполнения других задач, возложенных на ВС России, Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи.

Аналогичная поддержка также будет оказана и добровольцам.

Кроме того, у данных групп арендаторов будет возможность без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.