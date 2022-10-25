Москва, 25 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев выиграл спор в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о выплате долга по трудовому договору. Об этом 25 октября сообщили в юридической компании «Клевер Консалт».

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

Бердыев был главным тренером «Ростова» в 2014–2017 годах. В сезоне 2015/16 он выиграл с командой серебряные медали чемпионата России.

По словам юриста Анны Анцелиович, заседание CAS прошло в январе 2020 года, но решение стороны получили лишь в конце августа 2022-го в связи с большими задержками, связанными с пандемией.

«Заседание длилось несколько часов, пришлось привести в пример практику CAS и российских судов по подобным делам, а также сослаться на основополагающие правовые принципы, чтобы убедить арбитров CAS в обоснованности своей позиции», — сказала Анцелиович.

Отмечается, что с «Ростова» в пользу Бердыева была взыскана оставшаяся сумма задолженности, которую клуб не выплачивал на протяжении длительного времени.