Херсон, , 11:25 — REGNUM Власти Херсонской области будут наказывать жителей региона за отказ принимать рубли при расчётах или за какие-либо другие действия, саботирующие решения властей области. Об этом 25 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Спекулянт Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР.

«Вас на сегодняшний день фиксируют и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на [территорию б. УССР], ещё не освобождённую от нацистов, где вы дальше будете заниматься своей коммерцией», — сказал он всем, кто пытается не принимать рубли и каким-либо другим образом саботировать действия властей области.

Также Стремоусов пообещал дать жёсткий ответ всем нарушающим установленные администрацией региона правила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственные органы зафиксируют и расследуют факт подрыва железнодорожных путей в Брянской области.