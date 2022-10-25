Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Ленинградской области отменили решение о мобилизации в отношении мужчин, имеющих троих несовершеннолетних детей, сообщили 25 октября в пресс-службе областной администрации.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

«На встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин сообщил об отмене всех решений о частичной мобилизации в отношении отцов, имеющих трех несовершеннолетних детей», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM, порядка 20 мобилизованных многодетных отцов вскоре вернутся в свои семьи.

«Ленобласть подходит к финальной стадии мобилизации. За период работы призывной комиссии в оперативном порядке рассмотрено 271 обращение граждан, в отношении 240 человек решения о мобилизации были отменены», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что власти Ленобласти ежедневно рассматривают обращения от системообразующих предприятий, сформирован список из 1 тыс. предприятий, сотрудники которых подлежат бронированию.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») завил об освобождении отцов троих и более несовершеннолетних детей от частичной мобилизации. Также Володин пообещал контроль со стороны депутатов за выполнением этого решения.

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