Москва, 25 октября 2022, 11:24 — REGNUM Оплата Росимуществом коммунальных платежей мобилизованным арендаторам — это полезная история для предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным в Вооружённые силы РФ гражданам и добровольцам, которые являются арендаторами федерального имущества, Росимущество оплатит коммунальные платежи.
Читайте также: Мобилизованным арендаторам коммунальные счета оплатит Росимущество