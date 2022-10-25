Москва, , 11:24 — REGNUM Оплата Росимуществом коммунальных платежей мобилизованным арендаторам — это полезная история для предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Мобилизация Mil.ru

«Но, большинство арендованных помещений — это муниципальное имущество и есть ограничения в федеральном законодательстве для такой компенсации.

Вообще, законодателям надо не только увлекаться финансовыми «заманухами» для мобилизованных, но и думать об администрировании таких инициатив. Уже много что наобещали, но мало реализовали.

Есть случаи, когда человек уже мобилизован три недели как, а даже первичных подъемных их семьям не выплатили», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным в Вооружённые силы РФ гражданам и добровольцам, которые являются арендаторами федерального имущества, Росимущество оплатит коммунальные платежи.

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