Вашингтон, 25 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение, позволяющее его правительству расширить санкции против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его жены, вице-президента Росарио Мурильо. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает агентство EFE.

(сс) Администрация президента России Президент России Владимир Путин с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой

«Соединенные Штаты вместе со своими союзниками считают, что возвращение к демократии и уважению прав человека и основных свобод в Никарагуа является необходимым», — сказал Блинкен.

По его словам, меры были приняты потому, что «режим [Ортеги] в этом году ускорил действия по лишению власти гражданского общества, расширению сотрудничества с Россией в сфере безопасности и глушению независимых голосов».

По этой причине, подчеркнул Блинкен, США будут использовать «важнейшие дипломатические и экономические инструменты, чтобы способствовать привлечению к ответственности режима Ортеги и Мурильо» и добиться «немедленного освобождения» «политических заключенных».