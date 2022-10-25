Каланчак, , 11:23 — REGNUM Оружие и боеприпасы изъяли херсонские полицейские у бывших боевиков ВСУ 24 октября в Каланчаке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

Изъятые боеприпасы Пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области

Накануне полицейские провели мероприятия по противодействию террористическим проявлениям. По месту жительства бывшего боевика ВСУ 1990 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли гранату Ф-1, два выстрела для подствольного гранатомета, 400 г тротила, зажигательную трубку, электродетонатор, взрыватель и струну для установки растяжки.

В тот же день мероприятия проводились в отношении ещё трёх бывших боевиков ВСУ — у них изъяли изъято 60 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 со взрывателем и взрывпакет, обрез охотничьего ружья 12 калибра, 1,5 кг пороха и патроны.