Тегеран, 25 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Раиси заявил, что отношения Пекина и Тегерана должны расширяться на основе взаимного уважения и интересов.

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