Москва, , 11:20 — REGNUM В настоящее время на финансовом рынке РФ неспокойно — слишком много разнонаправленных факторов пытаются его раскачать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Неправильно было бы называть нынешнюю ситуацию «затишьем перед бурей». Уже сегодня на финансовом рынке неспокойно, слишком много разнонаправленных факторов пытаются его раскачать. С одной стороны, необходимость стимулирования экономики требует снижения ставки. С другой — расходы бюджета растут, и вливание денежной массы из ФНБ может разогнать и инфляцию издержек, и инфляцию предложения, — сказала Белянчикова. — Что касается физических лиц, то сегодня они скорее ищут стабильности в сбережениях, а не в крупных покупках. Тем важнее регулятору не совершать резких движений, что, вероятнее всего, и произойдет на ближайшем его заседании по ключевой ставке».

При этом, как полагает Белянчикова, есть основания полагать, что в ближайший месяц или месяцы будет достаточно событий, лежащих как в экономической, так и во внеэкономической плоскости, которые заставят регулятора в конце года попытаться скорректировать ситуацию на рынке с помощью изменения ключевой ставки.

«Причем движение возможно как в сторону снижения, так и в сторону повышения — в зависимости от того, какой из действующих сегодня факторов поведет себя более агрессивно», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скорее всего, Центральный банк РФ в октябре 2022 года не будет повышать или понижать ставку.

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