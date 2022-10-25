Москва, 25 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В настоящее время на финансовом рынке РФ неспокойно — слишком много разнонаправленных факторов пытаются его раскачать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Неправильно было бы называть нынешнюю ситуацию «затишьем перед бурей». Уже сегодня на финансовом рынке неспокойно, слишком много разнонаправленных факторов пытаются его раскачать. С одной стороны, необходимость стимулирования экономики требует снижения ставки. С другой — расходы бюджета растут, и вливание денежной массы из ФНБ может разогнать и инфляцию издержек, и инфляцию предложения, — сказала Белянчикова. — Что касается физических лиц, то сегодня они скорее ищут стабильности в сбережениях, а не в крупных покупках. Тем важнее регулятору не совершать резких движений, что, вероятнее всего, и произойдет на ближайшем его заседании по ключевой ставке».

При этом, как полагает Белянчикова, есть основания полагать, что в ближайший месяц или месяцы будет достаточно событий, лежащих как в экономической, так и во внеэкономической плоскости, которые заставят регулятора в конце года попытаться скорректировать ситуацию на рынке с помощью изменения ключевой ставки.

«Причем движение возможно как в сторону снижения, так и в сторону повышения — в зависимости от того, какой из действующих сегодня факторов поведет себя более агрессивно», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скорее всего, Центральный банк РФ в октябре 2022 года не будет повышать или понижать ставку.