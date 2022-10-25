Спасск-Дальний, Приморский край, 25 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Приморье 25 октября, после масштабной реконструкции, к 100-летию окончания Гражданской войны открыли монумент «Штурмовые ночи Спасска» — легендарный памятник героям красноармейцам, сообщили в пресс-службе правительства края.

Матросы Балтийского флота во время гражданской войны в России

«Благодаря командной работе, прежде всего, жителей и администрации Спасска-Дальнего, историческая память была сохранена. Большое спасибо скульпторам, подрядчикам, строителям и всем, кто внёс вклад. Это действительно достойный объект, сохранивший авторскую работу, ранее выполненную в бетоне и прожившую 60 лет. Этот памятник — визитная карточка Спасска-Дальнего и Приморского края», — сказал на открытии руководитель инспекции по охране культурного наследия края Владимир Осецкий.

«Манящие огни» на вершине Волочаевской сопки увековечили теперь в скульптурной группе из бронзы. Именно здесь в 1922 году произошло одно из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны, в честь которого написали песню «По долинам и по взгорьям».