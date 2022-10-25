Екатеринбург, 25 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 26–30 октября состоятся «Дни Эрмитажа». Об этом заявил на пресс-конференции заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Он отметил, что их посвятят предстоящему 300-летию города. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» запланированы универсальные выставки. Также там будут представлены экспозиции, посвящённые Санкт-Петербургу, Екатерине Великой и Петру I, пишет Накануне. Ru.

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что юбилейный год не будет ограничен только праздниками и событиями дня города. По её словам, должно быть погружение в историю города, его атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, 300 лет исполнится Екатеринбургу в 2023 году.