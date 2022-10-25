Волгоград, 25 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Приговор в отношении мужчины, устроившего стрельбу по припаркованным автомобилям во дворе многоквартирного дома, изменил Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

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В ночь на 6 февраля 2022 года с балкона арендованной квартиры на улице Селенгинской в Центральном районе города осуждённый выстрелил несколько раз из многозарядной газобаллонной винтовки «Егерь» по стоящим на улице автомобилям. Пострадали три автомобиля и офисное здание, лёгкие телесные повреждения получил один из водителей.

По словам мужчины, он поссорился с супругой и таким образом решил выместить свою злость. Выстрелы он производил не прицеливаясь и не видел, куда попадал. Затем отнёс винтовку в чехле квартиру к своей знакомой, не поясняя, что находится внутри. Узнав о результатах своей стрельбы из социальных сетей, он добровольно явился в полицию и признался в содеянном.

Приговором Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде трёх лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Государственный обвинитель обжаловал это решение. Волгоградский областной суд назначил местом отбытия наказания исправительную колонию общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.