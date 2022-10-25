Горно-Алтайск, 25 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства многодетной матери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Цитата из видео СКР Тело убитой нашли в машине. Республика Алтай

Предварительно установлено, что 24 октября потерпевшую с другим мужчиной увидел её бывший супруг. Из-за ревности подозреваемый начал преследовать женщину.

«Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив остановку, мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло, схватил увиденный им в машине складной нож, которым нанёс потерпевшей множественные удары», — отметили в управлении.

В результате жертва скончалась на месте. Осознав произошедшее, мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. У погибшей остались четверо детей, которых передали близким родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чойском районе республики начался суд над 43-летним местным жителем, которого обвиняют в убийстве супруги, матери четырёх детей.