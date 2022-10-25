Уфа, 25 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. 748 млн рублей из средств федерального бюджета направят в Башкирию на возведение новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт». Об этом 25 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Yarregion.ru Проект ФОК в Ярославской области

Хабиров напомнил, что данный проект предполагает государственно-частное партнерство — оставшиеся средства в возведение объектов направят инвесторы.

«В целом по стране субсидии от Минспорта России получат 24 проекта, четыре из них — в нашей республике. Считаю, очень достойный результат», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что победителями стали спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске, универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Дёмском районе Уфы, два физкультурно-оздоровительных комплекса в Уфе на Дуванском бульваре в Зеленой роще и на ул. Максима Рыльского в мкр. Сипайлово.