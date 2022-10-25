Нерехта, Костромская область, , 11:50 — REGNUM Экс-председателя молодёжного правительства региона Дмитрия Морозова осудили за совершение развратных действий в отношении трёх подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Нерехтском районном суде.

Нерехтский районный суд

Стороне обвинения удалось доказать, что молодой человек вступил в интимные отношения с тремя лицами, не достигшими 16-летнего возраста осеню 2021 года. Преступления были совершены «без применения насилия».

Приговором суда нерехтчанину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, в течение 10 лет он не сможет работать с несовершеннолетними.

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