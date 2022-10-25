Кострома, 25 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Жители ещё одной территории, рассматриваемой властями Костромы в качестве площадки для применения программы комплексного развития территорий, согласились на изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации города.

Наталья Диева Кострома с высоты

Речь идёт об участке в районе домов № 1 — 19 по проезду Судостроителей в Фабричном районе города. В его границах расположено 12 домов, 7 из которых признаны аварийными. По информации мэрии, от жителей не было получено «ни одного отказного протокола».

Программа КРТ сходна с реновацией. Власти предлагают горожанам снести дома и получить взамен них денежную компенсацию или равноценное жильё «метр в метр». Если не менее 2/3 собственников подержали идею, чиновники подбирают застройщика, готового ликвидировать старое жильё и построить на его месте дома с дорожной и коммунальной инфраструктурой, социальные объекты.

Кроме этой территории власти рассматривали для реализации КРТ ещё два участка: шесть многоквартирных домов, ограниченных улицами Новый Быт, 7-й и 11-й Рабочей и 145 домов, расположенных в границах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов (микрорайон Октябрьский). Жители первой территории согласились на снос. Обитатели Октябрьского выступили против программы реновации.