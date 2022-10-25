Кострома, 25 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Центр социальных выплат начислил выплаты 70% мобилизованных жителей Костромской области. Об этом сообщает «СМИ 44». Работа по проведению средств началась с 17 октября.

ЦСВ Костромской области

Единовременная выплата из регионального бюджета положена всем мобилизованным костромичам независимо от достатка и семейного статуса. Изначально предполагалось, что её размер составит 30 тысяч рублей. Однако затем администрация области пересмотрела решение и увеличила поддержку до 50 тысяч рублей.