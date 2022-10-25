Москва, 25 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В строительство недвижимости объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Новой Москве вложено свыше 3 трлн рублей в виде инвестиций, сообщили 25 октября в Стройкомплексе.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Жидкин отметил, что присоединенные территории удобны для размещения крупных индустриальных объектов за счет свободных земель, принадлежащие как городу, так и инвесторам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

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