Свыше 3 трлн рублей инвестировано в развитие инфраструктуры Новой Москвы
Москва, 25 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В строительство недвижимости объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Новой Москве вложено свыше 3 трлн рублей в виде инвестиций, сообщили 25 октября в Стройкомплексе.
По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий.
Жидкин отметил, что присоединенные территории удобны для размещения крупных индустриальных объектов за счет свободных земель, принадлежащие как городу, так и инвесторам.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.
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