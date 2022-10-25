Тегеран, , 11:21 — REGNUM США стали применять «информационный терроризм» после того, как осознали низкую эффективность санкций. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Выступление президента Ирана Эбрахима Раиси в Государственной думе Duma.gov.ru

По его словам, Вашингтон стоит в том числе за беспорядками в Иране. Однако США просчитались.

«США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм — это главная беда», — приводит слова Раиси РИА Новости.

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