Брянск, , 11:14 — REGNUM Следственные органы зафиксируют и расследуют факт подрыва железнодорожных путей, сообщили 25 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Пути Fotoworkshop4You

Происшествие случилось в Брянской области на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка. По версии следователей, на путях сработало взрывное устройство. В результате диверсии повреждены рельсы, пострадавших нет.

В СК заверили, что виновные в совершении преступления будут установлены для привлечения к уголовной ответственности.