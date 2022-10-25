Брянск, 25 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Следственные органы зафиксируют и расследуют факт подрыва железнодорожных путей, сообщили 25 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Fotoworkshop4You Пути

Происшествие случилось в Брянской области на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка. По версии следователей, на путях сработало взрывное устройство. В результате диверсии повреждены рельсы, пострадавших нет.

В СК заверили, что виновные в совершении преступления будут установлены для привлечения к уголовной ответственности.