Москва, 25 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира сообщают о проблемах в его работе. Это 25 октября следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Whatsapp

Уточняется, что о перебоях в работе мессенджера заявили жители США, Германии, Бельгии, Италии, Южной Кореи, Таиланда и ещё ряда государств, также есть проблемы в работе его приложения в России.

При этом 76% пользователей жалуется на проблемы с отправкой сообщений, 21% заявляют о проблемах в работе приложения и ещё 3% — о трудностях в работе сайта мессенджера.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне массовые проблемы с доступом в интернет наблюдались на всей территории Киргизии.