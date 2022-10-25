Рамалла , , 11:21 — REGNUM Беспорядки начались в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом 25 октября сообщает информационное агентство Quds.

Волнения в Палестине riots palestine

По данным журналистов, столкновения начались после того, как израильские военные попытались взять штурмом дом местного жителя с целью его ареста. На въезде в Наблус колонна армии была встречена толпой демонстрантов, которые начали закидывать военных камнями.

Отмечается, что в ответ израильские силовики применили боевое оружие. Также беспорядки начались в городе Рамалла. По информации официальных лиц, в ходе столкновений погибли как минимум шесть человек.

«Число погибших палестинцев в результате столкновения с оккупационными силами возросло до шести, еще 21 человек получил ранения», — цитирует Quds министерство здравоохранения Палестины.